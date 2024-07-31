Шпилева Пелагия Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шпилев Сергей
Отец ребёнка: Шпилев Тихон
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шпилев Лукьян
Отец ребёнка: Шпилев Тихон
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шпилева) Прасковья
Отец ребёнка: Шпилев Тихон
Смерть
Неизвестно