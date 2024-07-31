Шпилева Пелагия Меркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Пелагия Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шпилев Сергей

Отец ребёнка: Шпилев Тихон

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шпилев Лукьян

Отец ребёнка: Шпилев Тихон

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шпилева) Прасковья

Отец ребёнка: Шпилев Тихон

Смерть
Неизвестно

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