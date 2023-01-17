Бондаренко Варвара Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1880
Сын: Бондаренко Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Петров
Рождение ребёнка
05.10.1883
Дочь: Шевченко Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Петров
Рождение ребёнка
23.06.1886
Отец ребёнка: Бондаренко Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно