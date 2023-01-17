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Бондаренко Варвара Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1880

Сын: Бондаренко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Петров

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1883

Дочь: Шевченко Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Петров

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Бондаренко Иван Иванович

Отец ребёнка: Бондаренко Иван Петров

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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