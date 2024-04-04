Колосова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1760
Отец: Колосов Петр Иванович
Мать: Колосова Параскева
год примерный
Восприемник
25.07.1774 ст.
У казака Петра Колосова дочь Анна у коей восприемники: отцем - ефрейтор Данило Шангин, мать - ево Колосова дочь девица Елена. ГАЗК фонд 282 опись 1 дело 46
Смерть
Неизвестно