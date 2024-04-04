Колосова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Колосов Петр Иванович

Мать: Колосова Параскева

год примерный
Восприемник
25.07.1774 ст.
У казака Петра Колосова дочь Анна у коей восприемники: отцем - ефрейтор Данило Шангин, мать - ево Колосова дочь девица Елена. ГАЗК фонд 282 опись 1 дело 46
Смерть
Неизвестно

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