Вислогузова Тамара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корастелев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Корастелев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корастелева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Корастелев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелев Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Корастелев Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно