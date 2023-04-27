Вислогузова Тамара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислогузова Тамара Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вислогузова Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корастелев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Корастелев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корастелева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Корастелев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелев Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Корастелев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корастелев Николай Васильевич

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