Лукинский Игнатий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинский Игнатий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.

Дочь: Рыбникова (Лукинская) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Лукинская Павла Максимовна

Журегино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница: Евгения Ивановна Лукинская
Смерть
Неизвестно

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