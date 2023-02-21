Нефедовский Игорь Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовский Игорь Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедовский Юрий Владимирович

Мать: Нефедовская Нина Иренеевна

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