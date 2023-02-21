Петандер Сергей Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1882
Дата смерти11.08.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1882
Отец: Петандер Тиудольф Густавович
Мать: не указана
Награда
30.09.1915
Звание: Штабс-капитан Место службы: 155 пехотный Кубинский полк Награда: Орден Св.Анны IV степени (аннинское оружие) с надписью "За храбрость"
Работа или профессия
Неизвестно
Штабс-капитан 155-й пехотный Кубинский полк
Военная служба
Неизвестно
Карс, Турция
Род войск: 155-й пехотный Кубинский полк Воинское звание: поручик
Смерть
11.08.1915
Причина смерти: Убит на войне | При атаке турецкой позиции к западу от с. Алиджакрак, Басенский р-н, Эрзрумский вилайет 155-й пехотный Кубинский полк