Мавра Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Спиридон Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов