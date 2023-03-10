Мавра Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

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