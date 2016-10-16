Соломина Кира Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломина Кира Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2016

Отец: Соломин Алексей Алексеевич

Мать: Соломина Анна Васильевна

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