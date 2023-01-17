Пузанов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1887

Дата смерти

16.04.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузанова Евдокия Александровна

Шалакуша, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Евдокия Александровна

Смерть
16.04.1970
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