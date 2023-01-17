Пузанов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1887
Дата смерти16.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пузанова Евдокия Александровна
Шалакуша, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1970