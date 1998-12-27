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Просецкий Анатолий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1950

Дата смерти

27.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1950

Отец: Просецкий Афанасий Павлович

Мать: Просецкая Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.12.1998
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище
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