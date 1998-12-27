Просецкий Анатолий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1950
Дата смерти27.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1950
Рождение ребёнка
21.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.1998
Похороны
Неизвестно
Восточное кладбище