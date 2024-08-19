Прищак Руслан Анатолиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прищак Руслан Анатолиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прищак Оксана Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Винница, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
Зав. отделением гинекологии
Рождение ребёнка
10.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прищак Оксана Алексеевна

Рождение ребёнка
29.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прищак Оксана Алексеевна

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