Прищак Руслан Анатолиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прищак Оксана Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Винница, Вінницька область
Работа или профессия
Неизвестно
Зав. отделением гинекологии
Рождение ребёнка
10.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прищак Оксана Алексеевна
Рождение ребёнка
29.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прищак Оксана Алексеевна