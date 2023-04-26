Юстина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юстина Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

25.05.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Андреев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Павел Андреев

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Нил Кондратов

Отец ребёнка: Кондратий Калинин

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Александр Кондратов

Отец ребёнка: Кондратий Калинин

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Кондратова

Отец ребёнка: Кондратий Калинин

Жуково, Осташковский, Тверская область
Смерть
25.05.1892

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