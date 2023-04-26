Юстина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти25.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Андреев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Павел Андреев
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Нил Кондратов
Отец ребёнка: Кондратий Калинин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Александр Кондратов
Отец ребёнка: Кондратий Калинин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Кондратова
Отец ребёнка: Кондратий Калинин
Смерть
25.05.1892