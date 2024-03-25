Фадеев Пётр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1955
Мать ребёнка: Щербакова Раиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.06.1957
Мать ребёнка: Щербакова Раиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.11.1959
Мать ребёнка: Щербакова Раиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.01.1967
Сын: Фадеев Александр Петрович
Мать ребёнка: Щербакова Раиса Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно