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Фадеев Пётр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1955

Сын: Фадеев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Щербакова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.06.1957

Сын: Фадеев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Щербакова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.11.1959

Сын: Фадеев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Щербакова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.01.1967

Сын: Фадеев Александр Петрович

Мать ребёнка: Щербакова Раиса Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Раиса Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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