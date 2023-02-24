Чиковинский Дмитрий Иванович
Место рождениярудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Дата рождения16.11.1928
Дата смерти28.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928
рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
22.03.1953
Дочь: Скосырская Клара Дмитриевна
Мать ребёнка: Чиковинская Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.10.1954
Сын: Чиковинский Генадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чиковинская Анна Михайловна
рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
06.12.1957
Сын: Чиковинский Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Чиковинская Анна Михайловна
рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Смерть
28.06.1994
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.