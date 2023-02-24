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Чиковинский Дмитрий Иванович

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Место рождения

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.

Дата рождения

16.11.1928

Дата смерти

28.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928

Отец: Чиковинский Иван Константинович

Мать: Чиковинская Арина Петровна

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
22.03.1953

Дочь: Скосырская Клара Дмитриевна

Мать ребёнка: Чиковинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
04.10.1954

Сын: Чиковинский Генадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чиковинская Анна Михайловна

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
06.12.1957

Сын: Чиковинский Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Чиковинская Анна Михайловна

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Смерть
28.06.1994
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
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