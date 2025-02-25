Петрунько Яков Семенович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Петрунько Семён
Мать: не указана
Дочь: (Петрунько) Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Сын: Петрунько Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Сын: Петрунько Моисей (Мусий) Яковлевич
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Дочь: Лоза (Петрунько) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Дочь: Павленко (Петрунько) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Дочь: Щукина (Петрунько) Анна (Галина) Яковлевна
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Сын: Петрунько Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна
Жена: Петрунько Афанасия