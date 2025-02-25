Петрунько Яков Семенович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунько Яков Семенович

Место рождения

Дмухайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Петрунько Семён

Мать: не указана

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Дата рождения взята из документов о попадании в плен во время 1 Мировой войны (Российский Государственный Военно-исторический архив, Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрунько) Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Бракосочетание
До 1907

Жена: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.

Сын: Петрунько Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
восприемники: Того же села крестьяне Василий Афанасьевич Сыпало и Мария Емельяновна Быба снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS98-GQ8C-H?view=index : 19 февр. 2025 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.

Сын: Петрунько Моисей (Мусий) Яковлевич

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
восприемники: того же села крестьяне Василий Афанасьевич Сыпало и Мария Семеновна Снитко снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS98-GQ8M-6?view=index : 19 февр. 2025 ... Показать все
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лоза (Петрунько) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Павленко (Петрунько) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
?.01.1922

Сын: Петрунько Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.01.1924

Дочь: Щукина (Петрунько) Анна (Галина) Яковлевна

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.06.1926

Сын: Петрунько Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.05.1931

Сын: Петрунько Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
После 1934

Жена: Петрунько Афанасия

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Смерть
1979
Дмухайловка, Дніпропетровська область

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