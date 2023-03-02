Дацевич Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дацевич Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1866 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дацевич Леонид Степанович

Отец ребёнка: Дацевич Степан Иванович

Полтава, Полтавская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дацевич Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дацевич Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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