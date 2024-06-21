Климашина (Кириенко) Нина Орестовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлимашина (Кириенко) Нина Орестовна

Климашина (Кириенко) Нина Орестовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириенко Орест Денисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климашина Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климашин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.