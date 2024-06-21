Климашина (Кириенко) Нина Орестовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириенко Орест Денисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климашина Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климашин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климашин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климашин Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климашин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Климашин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно