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(Булатова) Пелагея
(Булатова) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1746
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Булатов Ярафей
1721 г.р.
Мать
Булатова (Чиркова) Лукерья
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец:
Булатов Ярафей
Мать:
Булатова Лукерья
Смерть
Неизвестно
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