Шестакова Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шестаков Алексей Мамонтович

Отец ребёнка: Шестаков Мамонт Дорофеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шестаков Денис Мамонтович

Отец ребёнка: Шестаков Мамонт Дорофеевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ефимия Мамонтовна

Отец ребёнка: Шестаков Мамонт Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Мамонт Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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