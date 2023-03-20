Шестакова Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шестаков Алексей Мамонтович
Отец ребёнка: Шестаков Мамонт Дорофеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шестаков Денис Мамонтович
Отец ребёнка: Шестаков Мамонт Дорофеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ефимия Мамонтовна
Отец ребёнка: Шестаков Мамонт Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно