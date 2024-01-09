Косяков Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косяков Альберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косякова) Елена Альбертовна

Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Дмитрий Альбертович

Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косякова) Любовь Альбертовна

Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Валерий Альбертович

Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Иван Альбертович

Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна

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