Косяков Альберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косякова) Елена Альбертовна
Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косяков Дмитрий Альбертович
Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косякова) Любовь Альбертовна
Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косяков Валерий Альбертович
Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Бурдинская) Мария Александровна