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Балакина Маргарита Георгиевна
Балакина Маргарита Георгиевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.2014
Пол
Женский
Отец
Балакин Георгий Андреевич
1988 г.р.
Мать
Бакунчева Алена Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2014
Отец:
Балакин Георгий Андреевич
Мать:
Бакунчева Алена Сергеевна
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