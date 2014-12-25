Балакина Маргарита Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Маргарита Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2014

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2014

Отец: Балакин Георгий Андреевич

Мать: Бакунчева Алена Сергеевна

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