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Оглоблин Степан Тарасович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Оглоблин Тарас Сидорович

Мать: Оглоблина Мавра Иудовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Оглоблин Ерофей Степанович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Оглоблин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Оглоблин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Оглоблин Степан Степанович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Оглоблин Павел Степанович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Оглоблин Агафон Степанович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1797
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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