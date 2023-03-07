Оглоблин Степан Тарасович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Оглоблин Тарас Сидорович
Мать: Оглоблина Мавра Иудовна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Оглоблин Ерофей Степанович
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Оглоблин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Оглоблин Андрей Степанович
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Оглоблин Степан Степанович
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Оглоблин Павел Степанович
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Оглоблин Агафон Степанович
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Ивлиевна
Смерть
1797