Минина (Негодяева) Александра
Место рожденияГрачёвка, Оренбургская обл.
Дата рождения10.07.1914
Дата смерти29.08.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914
Отец: Негодяев Василий
Мать: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
01.07.1930
Сын: Минин Борис
Отец ребёнка: Минин Николай
Рождение ребёнка
27.07.1934
Дочь: Головина Валентина
Отец ребёнка: Минин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещенко Антонина
Отец ребёнка: Минин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Сергей
Отец ребёнка: Минин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Минин Николай
Смерть
29.08.1990