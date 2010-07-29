Минина (Негодяева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина (Негодяева) Александра

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Место рождения

Грачёвка, Оренбургская обл.

Дата рождения

10.07.1914

Дата смерти

29.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914

Отец: Негодяев Василий

Мать: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
01.07.1930

Сын: Минин Борис

Отец ребёнка: Минин Николай

Рождение ребёнка
27.07.1934

Дочь: Головина Валентина

Отец ребёнка: Минин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Антонина

Отец ребёнка: Минин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Сергей

Отец ребёнка: Минин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Минин Николай

Смерть
29.08.1990
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