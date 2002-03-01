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Квашнин Василий Васильевич

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Место рождения

Воронино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

01.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Квашнин Василий

Мать: не указана

Воронино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1939

Сын: Квашнин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Квашнина Анастасия Леонтьевна

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.08.1947

Сын: Квашнин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Квашнина Анастасия Леонтьевна

Смерть
01.03.2002
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