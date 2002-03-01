Квашнин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти01.03.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Квашнин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1939
Сын: Квашнин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Квашнина Анастасия Леонтьевна
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.08.1947
Сын: Квашнин Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Квашнина Анастасия Леонтьевна
Смерть
01.03.2002