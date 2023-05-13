Бобровская Агафья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская Агафья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровский Федор Филиппович

Рождение ребёнка
13.06.1886 ст.

Сын: Бобровский Павел Федорович

Отец ребёнка: Бобровский Федор Филиппович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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