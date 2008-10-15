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Филатова Валентина Михайловна

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Место рождения

село Требье, Нагайбакский район, Урал

Дата рождения

18.08.1931

Дата смерти

15.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931

Отец: Филатов Михаил

Мать: Филатова Матрена Лупановна

село Требье, Нагайбакский район, Урал
Рождение ребёнка
04.01.1952

Сын: Вдовин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Вдовин Иван Никитович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.10.2008
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