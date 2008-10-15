Филатова Валентина Михайловна
Место рождениясело Требье, Нагайбакский район, Урал
Дата рождения18.08.1931
Дата смерти15.10.2008
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931
Отец: Филатов Михаил
село Требье, Нагайбакский район, Урал
Рождение ребёнка
04.01.1952
Отец ребёнка: Вдовин Иван Никитович
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
15.10.2008