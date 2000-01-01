Живодеров (Гуляков) Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Бракосочетание
1829
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Живодеров (гуляков) Иван Иванов
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Агафья Петрова
Смерть
Неизвестно