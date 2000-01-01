Живодеров (Гуляков) Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров (Гуляков) Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев

Мать: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Бракосочетание
1829

Жена: Живодерова (гулякова) Агафья Петрова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Агафья Петрова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Живодеров (гуляков) Иван Иванов

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Агафья Петрова

Смерть
Неизвестно
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