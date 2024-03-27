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Сатеев Исангул

Место рождения

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1739

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Абдралеев Сатяй

Мать: не указана

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1770

Сын: Исангулов Бахтияр

Мать ребёнка: Сафия Бикмеева

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафия Бикмеева

Смерть
1800
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