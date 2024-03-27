Сатеев Исангул
Место рожденияс.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1739
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Абдралеев Сатяй
с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1770
Сын: Исангулов Бахтияр
Мать ребёнка: Сафия Бикмеева
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафия Бикмеева
Смерть
1800