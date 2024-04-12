Панькина (Уткина) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения1955
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Уткин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панькина Наталья
Отец ребёнка: Панькин Неизв Неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панькин Неизв Неизв
Лесной, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панькин Неизв Неизв
Смерть
2000