Панькина (Уткина) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькина (Уткина) Вера Петровна

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1955

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Уткин Пётр Григорьевич

Мать: Уткина Наталья Дмитриевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панькина Наталья

Отец ребёнка: Панькин Неизв Неизв

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панькин Неизв Неизв

Лесной, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панькин Неизв Неизв

Смерть
2000
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