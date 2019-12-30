Чертушкин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертушкин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1952

Дата смерти

30.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1952

Отец: Чертушкин Петр

Мать: Максимова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1975

Дочь: Чертушкина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Чертушкина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1978

Сын: Чертушкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Чертушкина Татьяна Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.04.1981

Сын: Чертушкин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Чертушкина Татьяна Николаевна

Смерть
30.12.2019
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