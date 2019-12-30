Чертушкин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1952
Дата смерти30.12.2019
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1952
Отец: Чертушкин Петр
Мать: Максимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1975
Дочь: Чертушкина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Чертушкина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1978
Сын: Чертушкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Чертушкина Татьяна Николаевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.04.1981
Сын: Чертушкин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Чертушкина Татьяна Николаевна
Смерть
30.12.2019