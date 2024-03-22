Жуланов Николай Ильин
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Жуланов Илья Григорьев
Мать: неизв
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
06.02.1905
Сын: Жуланов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Жуланова Варвара Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Жуланов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Жуланова Варвара Алексеевна
Смерть
1948
Похороны
Неизвестно