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Жуланов Николай Ильин

Место рождения

Касиб, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Жуланов Илья Григорьев

Мать: неизв

Касиб, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Жуланова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Жуланов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Жуланова Варвара Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жуланов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Жуланова Варвара Алексеевна

Смерть
1948
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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