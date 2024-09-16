Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна

Место рождения

с. Мерке, Джамбульская обл., Казахстан

Дата рождения

23.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959

Отец: Бузоверов Владимир Нестерович

Мать: (Визирякина) Зинаида Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
геодезист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1981

Дочь: Белова (Белова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Белов Александр Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Белов Илья Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Иванович

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