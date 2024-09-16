Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна
Место рожденияс. Мерке, Джамбульская обл., Казахстан
Дата рождения23.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1959
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
геодезист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1981
Дочь: Белова (Белова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1983
Отец ребёнка: Белов Александр Иванович