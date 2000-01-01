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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1699

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

1647 г.р.

Мать

1650 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1699

Отец: Claasen Генрих

Мать: Adelgunde

Смерть
1790
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