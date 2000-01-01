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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1699
Дата смерти
1790
Пол
Мужской
Отец
Claasen Генрих
1647 г.р.
Мать
(Jantzen) Adelgunde
1650 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1699
Отец:
Claasen Генрих
Мать:
Adelgunde
Смерть
1790
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