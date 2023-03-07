Седельникова (Ошуркова) Луиза Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельникова (Ошуркова) Луиза Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Ошурков Николай Каллистратович

Мать: Ошуркова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седельников Аркадий Андреевич

Рождение ребёнка
18.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седельников Аркадий Андреевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Валентина Аркадьевна

Отец ребёнка: Седельников Аркадий Андреевич

Рождение ребёнка
28.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седельников Аркадий Андреевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седельников Аркадий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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