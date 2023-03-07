Седельникова (Ошуркова) Луиза Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
24.07.1955
Рождение ребёнка
18.12.1956
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Валентина Аркадьевна
Отец ребёнка: Седельников Аркадий Андреевич
Рождение ребёнка
28.03.1966
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно