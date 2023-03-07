Терпиловский Игнатий (Ignacy) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпиловский Игнатий (Ignacy) Иванович

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Место рождения

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

14.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1850

Отец: не указан

Мать: Терпиловская Анастасия Ивановна

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-XK8V : 5 January 2023), Иван Терпиловский in entry for Игнатий Терпиловский, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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