Терпиловский Игнатий (Ignacy) Иванович
Место рождения
Дата рождения14.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1850
Отец: не указан
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VPG-XK8V : 5 January 2023), Иван Терпиловский in entry for Игнатий Терпиловский, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно