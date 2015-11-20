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Оникиенко Александр Валентинович
Оникиенко Александр Валентинович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
20.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Оникиенко Валентин Витальевич
1983 г.р.
Мать
Михеева (Мигачева) Евгения Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2015
Отец:
Оникиенко Валентин Витальевич
Мать:
Михеева Евгения Александровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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