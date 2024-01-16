Гутор Валентина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1973
Отец: Гутор Юрий Михайлович
Мать: Клочко Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
18.06.1997
Отец ребёнка: Захаревич Андрей Станиславович
Рождение ребёнка
31.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаревич Андрей Станиславович
Рождение ребёнка
09.01.2008
Отец ребёнка: Захаревич Андрей Станиславович
Рождение ребёнка
03.06.2009
Дочь: Захаревич София Андреевна
Отец ребёнка: Захаревич Андрей Станиславович