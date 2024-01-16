Гутор Валентина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутор Валентина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1973

Отец: Гутор Юрий Михайлович

Мать: Клочко Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
18.06.1997

Сын: Захаревич Илья Андреевич

Отец ребёнка: Захаревич Андрей Станиславович

Рождение ребёнка
31.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаревич Андрей Станиславович

Рождение ребёнка
09.01.2008

Сын: Захаревич Яков Андреевич

Отец ребёнка: Захаревич Андрей Станиславович

Рождение ребёнка
03.06.2009

Дочь: Захаревич София Андреевна

Отец ребёнка: Захаревич Андрей Станиславович

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