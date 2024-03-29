Пажитнов Иван Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пажитнов Иван Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пажитнов Евстафий Александрович

Мать: Пажитнова Татьяна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пажитнова Анна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пажитнов Яков Иванович

Мать ребёнка: Пажитнова Анна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пажитнов Степан Иванович

Мать ребёнка: Пажитнова Анна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Пажитнова Анна

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