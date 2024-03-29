Пажитнов Иван Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Пажитнов Евстафий Александрович
Мать: Пажитнова Татьяна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пажитнова Анна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Пажитнова Анна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Пажитнова Анна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Пажитнова Анна