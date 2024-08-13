Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Любутова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Любутов Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Любутова) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Любутов Никита Михайлович
Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Любутова) Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич