Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Любутова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Любутов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Любутов Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Любутова) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Любутов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Любутова) Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Любутов Михаил Моисеевич

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