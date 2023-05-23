Велигур Михаил Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1970
Дочь: Ермакова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Черникова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
16.12.1975
Дочь: Велигур Елена Михайловна
Мать ребёнка: Черникова Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно