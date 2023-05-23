Велигур Михаил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велигур Михаил Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1970

Дочь: Ермакова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Черникова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
16.12.1975

Дочь: Велигур Елена Михайловна

Мать ребёнка: Черникова Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Валентина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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