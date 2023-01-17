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Савилов Алексей Ефимович

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Савилова Евдокия Григорьевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
К метрической записи есть пометка: "Сахалинское училище, 1911 г.".
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савилова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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