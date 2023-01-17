Савилов Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Савилова Евдокия Григорьевна
К метрической записи есть пометка: "Сахалинское училище, 1911 г.".
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно