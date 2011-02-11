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Суворова Екатерина Васильевна
Суворова Екатерина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.2011
Пол
Женский
Отец
Суворов Василий Александрович
1986 г.р.
Мать
Суворова Татьяна Владимировна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2011
Отец:
Суворов Василий Александрович
Мать:
Суворова Татьяна Владимировна
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