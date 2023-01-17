Нарышкина Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьняка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно