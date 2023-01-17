Нарышкина Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина Пелагея Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Георгиевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Иван Георгиевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьняка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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