Щукина (Нужнова) Анисия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897 ст.
Бракосочетание
16.10.1915
Анисия 17 л 9 мес - дочь казака Дмитрия Александровича Нужнова Василий 18 л 5 мес -сын казака Амур посёлка Косьмы 2го Щукина Крестные казаки Филипп Щукин, Архип Галактионович Голунов Пётр Фёдоро... Показать все
Рождение ребёнка
1917
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Смерть
Неизвестно