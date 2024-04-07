Щукина (Нужнова) Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Нужнова) Анисия Дмитриевна

Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.12.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897 ст.

Отец: Нужнов Дмитрий Алексендрович

Мать: Нужнова (Спожакина) Акулина Васильевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
16.10.1915

Муж: Щукин Василий Кузьмич

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Анисия 17 л 9 мес - дочь казака Дмитрия Александровича Нужнова Василий 18 л 5 мес -сын казака Амур посёлка Косьмы 2го Щукина Крестные казаки Филипп Щукин, Архип Галактионович Голунов Пётр Фёдоро... Показать все
Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щукин Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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