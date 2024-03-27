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Бакиров Роберт Абдуллович

Место рождения

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

02.01.1937

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937

Отец: Бакиров Абдулла Хуснуллович

Мать: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
12.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова Дина

г. Салават, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1967

Сын: Бакиров Гариф Робертович

Мать ребёнка: Бакирова Дина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакирова Дина

Смерть
2007
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