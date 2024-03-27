Бакиров Роберт Абдуллович
Место рожденияс.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Дата рождения02.01.1937
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1937
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
12.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакирова Дина
г. Салават, БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1967
Мать ребёнка: Бакирова Дина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакирова Дина
Смерть
2007