Чубыкин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1929
Дата смерти30.11.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чубыкина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
18.09.1954
Сын: Чубыкин Геннадий Анатольвич
Мать ребёнка: Чубыкина Александра Васильевна
Смерть
30.11.1976