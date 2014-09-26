Чубыкин Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубыкин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1929

Дата смерти

30.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чубыкина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1954

Сын: Чубыкин Геннадий Анатольвич

Мать ребёнка: Чубыкина Александра Васильевна

Смерть
30.11.1976
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