Кошкина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Кошкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Кошкин Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно