Кошкина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Кошкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кошкин Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Кошкин Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Михайлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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