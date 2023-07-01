Маринушкин Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маринушкина Анна Ивановна
Долгоруково, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно