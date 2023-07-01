Маринушкин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринушкин Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маринушкина Анна Ивановна

Долгоруково, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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