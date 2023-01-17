Салтыковa (Saltykova) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Чичерин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чичерин Василий Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Стурдза Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чичерин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1820
Отец ребёнка: Чичерин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чичерин Василий Николаевич