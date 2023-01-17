Салтыковa (Saltykova) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыковa (Saltykova) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Чичерин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чичерин Василий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Стурдза Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чичерин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.06.1820

Сын: Чичерин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Чичерин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чичерин Василий Николаевич

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